Wout Weghorst'tan Beşiktaş sözleri: 'Düşüncem olabilir'
Beşiktaş'ın eski futbolcusu Wout Weghorst, siyah beyazlı takım ve Türkiye eşleşmesi için açıklamalarda bulundu.
Hollandalı futbolcu Wout Weghorst, Beşiktaş ve Türkiye eşleşmesi için konuştu.
Wout Weghorst TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Beşiktaş benim için inanılmazdı, olağanüstüydü. Futbolculuk kariyerimde yaşadığım en iyi deneyimlerden biriydi. Orada gördüğüm takdir ve tutku inanılmazdı. Her zaman söylediğim gibi, insanlar Türkiye'de futbolu kalpleriyle hissediyorlar" dedi.
BEŞİKTAŞ'A DÖNECEK Mİ?
"Beşiktaş'a dönecek misin?" sorusunu yanıtlayan Hollandalı yıldız, "Türkiye'de inanılmaz güzel zaman geçirdim ve Manchester United'dan bana teklif geldi. Buna hayır diyemezdim. Beşiktaş bana bu şansı verdiği için çok mutluyum. Beşiktaş'ta sadece pozitif ve minnet dolu anılarım var. Beşiktaş ve Türkiye için her zaman düşüncem olabilir. Geleceğin ne getireceğini bilemeyiz" diye konuştu.
Türkiye eşleşmesi için Weghorst, "Kişisel olarak Türkiye eşleşmesi, benim için duygusal geçecek. İki takım taraftarı da son derece hırslılar. Berlin'de çılgın bir atmosfer olacak. Bunu şimdiden biliyorum" açıklamasını yaptı.
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