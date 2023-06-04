WRC'nin 6. yarışında zafer Thierry Neuville'in
Belçikalı pilotu Thierry Neuville, İtalya'da koşulan Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 6. yarışını önde bitirdi.
WRC'nin İtalya'da düzenlenen 6. ayağını, Hyundai Shell Mobis takımının Belçikalı pilotu Thierry Neuville kazandı.
Sardinya Adası'nda yapılan ve 19 etaptan oluşan mücadeleyi, 3 saat 40 dakika 1.4 saniyede tamamlayan Neuville sezonun ilk, kariyerinin 18. ralli zaferine ulaştı.
Thierry Neuville
ROVANPERA'NIN LİDERLİĞİ SÜRÜYOR
Esapekka Lappi, takım arkadaşı Neuville'in 33 saniye arkasında 2'nci, Toyota Gazoo takımından Kalle Rovanpera ise liderin 1 dakika 55.3 saniye gerisinde 3. oldu.
Rovanpera, puanını 118'e çıkararak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü. Fin sürücüyü, 93 puanla Neuville ve 85 puanla Ott Tanak (M-Sport Ford) izledi.
WRC'nin 7. ayağı, 22-25 Haziran tarihlerinde Kenya'da düzenlenecek.
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