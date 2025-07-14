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Xabi Alonso, Arda Güler için kararını verdi: 'Zamanı düşündüğünden daha erken geldi'

Xabi Alonso, Arda Güler için kararını verdi: 'Zamanı düşündüğünden daha erken geldi'

14.07.2025 10:03:00
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Cumhuriyet Spor
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Xabi Alonso, Arda Güler için kararını verdi: 'Zamanı düşündüğünden daha erken geldi'

İspanyol basını, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Real Madrid formasıyla iyi bir performans sergileyen Arda Güler'in yeni rolünü açıkladı.

Carlo Ancelotti döneminde ancak son haftalarında forma şansı bulmaya başlayan Arda Güler, sağ kanatta adeta sıkışıp kalmıştı.

Fichajes'te yer alan haberde, Xabi Alonso'nun Arda Güler'i sağ kanattan merkeze alarak özgürlüğüne kavuşturduğu belirtildi.

Haberde "Kısa profesyonel kariyerinde şimdiye kadar hiç görmediğimiz kadar geride, sahanın merkezinde farklı bir rol üstlenmiş gibi görünüyor" ifadeleri yer aldı.

Xabi Alonso'nun takımın başına geçmesiyle kariyeri tamamen değişen Arda Güler'in Real Madrid'in saha içindeki gizli beyni olacağı aktarıldı.

Haberde ayrıca Arda Güler için, "Zamanı düşündüğünden daha erken geldi ve bu fırsatı iki eliyle değerlendirmeye kararlı" cümlesi kullanılarak takımdaki rolü açıklandı.

Arda Güler'in kimsenin transfer edilmemesi durumunda sezon boyunca yaratıcı orta saha rolünde oynayacağı ifade edildi.

 

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