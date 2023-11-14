Xabi Alonso'ya Real Madrid maddesi

Bayer Leverkusen, sözleşmesini uzattığı Xabi Alonso'nun kontratına Real Madrid'e özel serbest kalma maddesi ekledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 07:29
Xabi Alonso'ya Real Madrid maddesi
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Real Madrid'in Ancelotti'den sonra takımın başına getirmek istediği Xabi Alonso için Leverkusen'den yeni bir hamle geldi.

Spox'ta yer alan habere göre, Xabi Alonso ile 2026 yılına kadar sözleşme uzatan Bayer Leverkusen sözleşmeye, Real Madrid'e özel 15 ila 18 milyon Euro arasında bir serbest kalma maddesi ekledi.

İspanyol devi, Ancelotti'den sonra Xabi Alonso'yu takımın başına getirmek isterse bu miktarı ödemek zorunda kalacak.

Leverkusen'in başında 54 maça çıkan Xabi, 33 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. İspanyol hoca, 2.04 puan ortalaması tutturdu.


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