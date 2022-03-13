Xavi: Galatasaray savunması karşılaşmadığımız bir seviyedeydi

13 Mart 2022 Pazar, 10:25

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Camp Nou'da konuk ettiği Galatasaray'a diş geçiremeyen Barcelona sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Galatasaray maçının ardından La Liga'da Osasuna ile karşılaşacak Katalan devinde teknik direktör Xavi açıklamalarda bulundu.

Xavi, Galatasaray maçı sonrası hücum anlamında oyunculara uyarılarda bulundu. Genç teknik direktör basın toplantısında sarı-kırmızılı takımın başarılı savunmasına vurgu yaptı.

XAVI HERNANDEZ, GALATASARAY HAKKINDA NE DEDİ?

Galatasaray’ın savunmadaki başarısına işaret eden Xavi, şunları söyledi:



"Daha iyi hücum etmemiz, merkez savunma oyuncularını bölmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda daha iyiydik fakat kazanmak için yeterli değildi. Kilidi açmak zordur. Başlangıçta bir gol oyunu tamamen değiştirir. Bu futbol ve motivasyon meselesi. Her iki konuda da Galatasaray karşılaşmadığımız bir savunma seviyesindeydi."

Xavi, Aubameyang'ın Galatasaray maçına yedek kulübesinde başlamasını da değerlendirirken "Aubameyang uzun zamandır oynuyordu, yorgunluğu düşündüm. Oynadığı yoğunlukla yorgun olması normal. Ancak bize büyük katkı sağlıyor. Böyle bir oyuncuya sahip olmak avantaj" ifadelerini kullandı.