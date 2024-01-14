Süper Kupa'da şampiyon Real Madrid! Real Madrid 4-1 Barcelona

Yayınlanma: 14.01.2024 - 23:58

Güncelleme: 14.01.2024 - 23:58

İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya geldi. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Alawwal Park'ta oynanan mücadeleyi Real Madrid 4-1'lik skorla kazandı.

Real Madrid, mücadeleye hızlı başladı ve 7 ile 10. dakikalarda Vinicius Junior'un attığı gollerle 2-0 öne geçti.

Barcelona, 33 dakikada Robert Lewandowski'nin şık golüyle farkı 1'e indirdi.

VINICIUS'TAN 39 DAKİKADA HAT-TRICK

Vinicius, bir kez daha sahneye çıktı ve 39. dakikada penaltı noktasından hat-trick yaparak farkı yeniden 2'ye çıkardı.

RODRYGO, BARÇA'NIN ÜMİTLERİNİ BİTİRDİ

Büyük bir üstünlükle oynayan Real Madrid, 64. dakikada Rodrygo'nun golüyle Barcelona'nın ümitlerini bitirdi.

ARAUJO KIRMIZI KART GÖRDÜ

Barcelona'da Ronald Araujo, 71. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ARDA GÜLER OYUNA GİREMEDİ

Mücadeleye yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, teknik direktör Carlo Ancelotti'den şans bulamadı ancak Real Madrid formasıyla ilk kupasını kazanmayı başardı.

REAL MADRID, 13. KEZ KAZANDI

Real Madrid, bu sonuçla birlikte 13. defa İspanya Süper Kupası'nın galibi oldu.