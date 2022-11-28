Yabancı hakem tartışılırken FIFA’ya aday isimler İngilizce sınavını geçemedi

28 Kasım 2022 Pazartesi, 07:00

Süper Lig Kulüpler Birliği’nin bu sezon belli sayıda yabancı hakemin maç yönetmesini Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) talep etmesinin yankıları sürerken ortaya çarpıcı bir gerçek çıktı: İngilizce sorunu...

Aralık ayında, 2023’te FIFA kokartı takacak hakemleri belirleyecek TFF ve Merkez Hakem Kurulu (MHK), İngilizce kriziyle karşı karşıya. Bir süre önce, aralarında Süper Lig’de görev yapan isimlerin de yer aldığı birçok hakem, FIFA kokartı almak için TFF’ye adaylık başvurusu yaptı. Federasyon ve MHK, kokart almanın en önemli şartlarından olan İngilizce yeterliliği için aday hakemleri, bir kurum aracılığıyla dil sınavına soktu. Katılan hakemlerin hiçbiri İngilizce sınavını geçemedi.

3 İSİM GÜNDEMDE

TFF ve MHK, hakemliği bırakan Cüneyt Çakır’ın yerine FIFA listesine bir isim ekleyecek. Zorbay Küçük’ün FIFA listesinden çıkarılacağı, boşalan 2 kontenjana Atilla Karaoğlan, Erkan Özdamar ve Ali Şansalan’dan ikisinin eklenebileceği hakem kulislerinde konuşuluyor.

VAR ODASINA ‘TERCÜMAN’ MI?

TFF yönetimi, Kulüpler Birliği’nin talebinin aksine; mevcut orta hakemlerin sahadaki görevlerine devam etmesini, VAR kadrosuna eklenecek bazı hakemlerin de yabancı olmasını istiyor. TFF, bazı ülke federasyonlarıyla yaptığı temaslardan olumlu sonuç alamadı. Avrupa ülkelerindeki hakemler, kendi liglerinde görev yaparken, ikinci ülke seçeneğine sıcak bakmıyor. TFF, VAR’a yabancı hakem transferi için başka ülkelerden isimlerle anlaşırsa, dil sorunu yine ortaya çıkacak. Çünkü Süper Lig’deki hakemlerin büyük bölümünün İngilizcesi yeterli seviyede değil. TFF’nin, bir ülke ile anlaşırsa, dil sorununu aşmak için VAR odasında “yeminli tercüman” bulunmasını dahi gündeme alabileceği konuşuluyor.