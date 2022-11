Rıza Çalımbay'dan flaş hakem açıklaması: Ya penaltıyı görmedi ya da...

08 Kasım 2022 Salı, 09:02

Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında tüm riskleri aldıklarını ancak sonuç kısmında başarılı olamadıklarını dile getiren Rıza Çalımbay, "Her şey vardı, pozisyon ve mücadele. Tabi ki Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra değerlendirmemiz gerekiyordu, istediğimiz gibi olmadı. Son paslarda sıkıntı yaşadık. Onun dışında maçın başından sonuna oyunu disiplininden kopmadık ama bunu neticeyi alamadık. Oyun olarak takımımdan memnunum. Son dakikalar her türlü riske girdik. Defansımızda 3 kişi bıraktık, orta sahada çoğalttık ve forveti çoğalttık ama yanlış yaptık 1-2 tane. Doldur boşalt yaptık Fenerbahçe'nin istediği oyundu. Eğer son girdiklerimizden bir tanesini falan değerlendirseydik iyi şekilde ayrılabilirdik. Fenerbahçe'ye böyle yüzde yüz pozisyon vermedik, o yönden iyiydik. Lig maçı yapacak bir şey yok. Penaltı olayı farklı bir şey. Üzgünüz en kötü beraberlikle ayrılabilirdik. 10 kişi kaldıktan sonra belirli bir baskı kurduk. Fenerbahçe kontra atağa dayalı oynadı, tüm oyuncularını değiştirdiler. Biz orada son pasları yapamadık. Kaleye kadar geldik, son pasları yapamadık. Sonra uzun oynamayın diye ikaz ettik, bağırdık. Gerçekten iyi mücadele ettik, pozisyon vermedik özellikle ilk yarıda. İkinci yarı her türlü riske girdik ama olmadı" ifadelerini kullandı.

"YA HAKEM GÖREMEDİ YA DA VAR'DAKİ GÖREMEDİ"

Karşılaşmanın hakemi Hüseyin Göçek ile ilgili de konuşan Çalımbay, "Hakeme bir şey söylemiyorum. Sadece penaltı olaylarının nasıl olduğunu bilmiyorum, bizim de onların da vardı. Hakemlere bir şey söylemek mümkün değil. Maçın başlarında biraz faullerde sıkıntı yaşadık. Onun dışında yok gibi bir şey. Bu maçı yönetmek kolay bir şey değil. Fenerbahçe'de olsun, bizde olsun kazanmaya oynadık. Çok tempolu sert geçen, her türlü ne istiyorsanız olan maç oldu. Bana göre iyi de yönetti. Belki penaltılarda bir şey olabilir. Biz izlediğimizde Serdar'ın eline çarpıyor. Ya hakem göremedi ya da VAR'da ki göremedi. Oyuncuların söylediğine göre eline değdiğini penaltı olduğunu söylediler" diye konuştu.