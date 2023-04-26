Yabancı kuralına tek bir kulüp karşı!

Yayınlanma: 26.04.2023 - 15:46

Güncelleme: 26.04.2023 - 15:46

Spor Toto Süper Lig'de 2023-24 sezonunda yabancı kuralının değişmesi bekleniyor. Gelecek sezondan itibaren 8+3 kuralının kaldıralacağı iddia edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Kulüpler Birliği yeni yabancı kuralında anlaşma sağlarken Süper Lig'de mücadele eden tek kulüp bu öneriyi reddetti.

Milliyet'in haberine göre, Süper Lig ekiplerinin yeni yabancı kuralında hem fikir olduğu belirtilirken deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'nın yabancı kuralının değişmesine onay vermediği söylendi.

"AY SONUNDA KARAR VERECEĞİZ"

Geçtiğimiz günlerde yabancı futbolcu kuralı ile ilgili açıklama yapan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "Yabancı oyuncu sayısına bu ay sonuna kadar karar vereceğiz. Yabancı sayısını müzakere ediyoruz" şeklinde konuşmuştu.

TFF tarafından 2021 yılında düzenlenen yabancı kuralına göre Süper Lig kulüpleri; 2022-23 sezonunda en fazla 12, 2023-2024'te ise en fazla 10 yabancı futbolcuyu kadrosuna katabilir. 2022-23 sezonunda en fazla 7, 2023-2024'te ise en fazla 6 yabancı futbolcuyu aynı anda sahaya sürebilir.