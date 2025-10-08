Yakup Sekizkök: 'Savunma kaynaklı sayılarla maçı kırdık'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.10.2025 09:51:00
Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Yakup Sekizkök, Igokea m:tel'i 94-82 mağlup ettikleri maçın ardından görüşlerini aktardı.

Galatasaray MCT Technic Başantrenörü Yakup Sekizkök, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde galip geldikleri Igokea m:tel maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Yakup Sekizkök'ün değerlendirmeleri şu şekilde:

"Sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. Maça çok iyi başladık daha sonra rotasyon yapmaya başlayınca savunma konsantrasyonumuz dağıldı ve rakibe bizi yakalama şansı verdik. Soyunma odasında konuştuktan sonra, üçüncü periyotta kendi basketbolumuza döndük. Doğru savunma ve sonrasında gelen savunma kaynaklı sayılarla maçı kırdık."

"Daha sezonun ilk maçı grupta güçlü rakipler var. Trieste'ye gideceğiz çok ciddi yatırım yapan önemli bir kulüp ve çok iyi de bir kadrosu var. Deplasmandan galibiyetle dönersek grup sıralaması için çok ciddi bir adım atmış olacağız. Artık önümüzdeki Aliağa ve Trieste maçlarına odaklanacağız."

İlgili Konular: #galatasaray #FIBA Şampiyonlar Ligi #Yakup Sekizkök

