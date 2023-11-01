Türk basketboluna damga vuran isim: Yalçın Granit

Yayınlanma: 01.11.2023 - 14:14

Güncelleme: 01.11.2023 - 14:14

Türk basketboluna adını altın harflerle yazdırmış olan Yalçın Granit, 2020 yılında hayatını kaybetti. 17 yaşındayken Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbol oyuncusu olarak adını tarihe yazdıran Granit, Türk basketboluna pek çok katkı sağadı. Peki, Yalçın Granit kim, neleri? Yalçın Granit ne zaman ve neden öldü?

YALÇIN GRANİT KİMDİR?

Türk basketbolunun unutulmaz isimlerinden biri olarak kabul edilen Yalçın Granit, 17 Eylül 1932'de İstanbul'da doğdu. Babasını küçük yaşta kaybeden Granit, basketbolun efsanevi isimlerinden biri oldu ve Türk basketboluna büyük katkılarda bulundu. Öğrenim hayatına Darüşşafaka Lisesi'nde başlayan Granit, bu okulda basketbol ile tanıştı ve okuldaki basketbolun yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulundu. 1949 yılında liseden mezun olan Granit, kısa bir süre içinde Türk basketbolunun tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

YALÇIN GARİT'İN SPOR KARİYERİ..

Yalçın Granit, basketbol kariyerinde birçok önemli başarıya imza attı. Basketbolculuk kariyerine başlamadan önce Darüşşafaka basketbol şubesinin kurucularından biri oldu. Mezuniyetinden önce Galatasaray'a katılan Granit, 17 yaşındayken Galatasaray'ın ilk profesyonel basketbol oyuncusu olarak tarihe geçti. O dönemde, Galatasaray'ın "Yenilmez Armada" olarak ünlenen takımlarında sekiz sezon boyunca oynadı ve takımının en skorer oyuncusu oldu. Bu dönemde, altı İstanbul Ligi ve beş Türkiye şampiyonluğu kazandı.

Granit, milli takım formasını 68 kez giydi ve erken yaşta basketbolu bırakmasına rağmen, milli maçların 16 tanesine kaptan olarak çıktı. Ayrıca, 1951'de Paris, 1955'te Budapeşte ve 1957'de Sofya'da düzenlenen Avrupa şampiyonalarında A milli takımın en skorer oyuncusu oldu ayrıca Fransa'da kazanılan Avrupa altıncılığı başarısında önemli bir rol üstlendi. 1952'de Helsinki'deki Yaz Olimpiyatları'nda da Türkiye'yi temsil etti.

YALÇIN GARİT'İN AVRUPA MACERASI...

Yalçın Granit, 1952 Helsinki Olimpiyat Oyunları'nda dünya basketbolunun vitrinine çıktı ve 1955 yılında Fransa'ya transfer olarak Avrupa'da oynayan ilk Türk basketbolcu unvanını kazandı. Fransa'da Racing Club Paris formasını bir yıl boyunca giydi ve aynı zamanda Robert Busnel'in asistanı olarak genç Fransızlara basketbolun temel prensiplerini öğretti. Granit, Fransa'da geçirdiği dönemde, basketbol becerilerini geliştirmiş ve Türk basketbolunu uluslararası arenada temsil etti.

YALÇIN GRANİT'İN AKADEMİK HAYATI...

Granit, basketbolculuğunun yanı sıra akademik kariyere de sahip olmuştur. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nü tamamlamıştır. Aynı fakültede asistan olarak çalışmış ve Türk basketbolunun efsane isimlerinden biri olmanın yanı sıra bilimsel çalışmalara da katkı sağladı.

BASKETBOLCULUKTAN BAŞANTRENÖRLÜĞE...

Basketbolculuğu bıraktıktan sonra Yalçın Granit, birçok takımda başantrenörlük yaptı. Granit; Darüşşafaka, Galatasaray, Beyoğluspor, İTÜ ve Eczacıbaşı gibi takımların başında bulundu ve bu takımların başarılarına önemli katkılarda bulundu. Özellikle Galatasaray ile çalıştığı dönemlerde takımına şampiyonluklar kazandırdı.

GALATASARAY BASKETBOL TAKIMININ KAPANMASINI ENGELLEDİ!

Yalçın Granit, Galatasaray Kulübü'nün basketbol şubesinin kapanma kararına karşı büyük bir mücadele verdi. Özhan Canaydın döneminde basketbol şubesinin kapanma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Granit, bu dönemde büyük sorumluluk üstlenmiş ve şubenin kapanmaması için mücadele etti.

YALÇIN GRANİT'İN ÖLÜMÜ

Yalçın Granit, Türk basketbolunun önemli isimlerinden biri olarak hayatını basketbola adadı. Anısını yaşatmak amacıyla Darüşşafaka Kulübü, Granit'in 4 numaralı formasını emekliye ayırarak Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda asılı tutmaktadır. Yalçın Granit, 1 Kasım 2020'de hayatını kaybetti ve Türk basketbolu büyük bir değeri kaybetti.. Cenazesi 3 Kasım günü Ayhan Şahenk Spor Salonu ve Türk Telekom Stadyumu'nda yapılan törenlerin ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.