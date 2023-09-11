Basketbolda durum vahim

11 Eylül 2023 Pazartesi

Basketbol Milli Takımımız uzun sürecek bir tatile çıktı. Önümüzdeki yaz hiçbir resmi turnuvada yer alamayacağız. İlk resmi yarışma 2025 Avrupa Şampiyonası, onun elemeleri de 2024 Şubat’ında başlayacak. Dünya Kupası’na katılan Gürcistan, Finlandiya, Karadağ gibi ülkelerin takımları bile gelecek yaz Olimpiyat elemelerinde şans ararken, biz uzaktan izlemekle yetineceğiz.

Durum bu kadar vahim. Fakat federasyonumuz bu yaz sıcağında kış uykusuna yatmış gibi. Başkan “20 Ağustos’tan sonra konuşacağım” dediği halde, ne kamuoyunu bilgilendiren bir açıklama var, ne özeleştiri... Sorduğunuz zaman başarısızlığı kaçan faullerle, gelmeyen devşirmelerle açıklamaya çalışıyorlar. Zekâmızla alay eden “elektrikler kesildi, ödevimi yapamadım” mazeretleri.

Vizyon yok, bilgi yok, birikim yok, dünyayı takip etmek için çaba yok. Bütün bunlar olmayınca, basketbol gibi dinamik, sürekli değişen bir spor dalını yönetebilmek mümkün değil.

Bazen “Biz de bu muhteremlerden çok şey bekliyoruz” diyorum. “Atamayla tepeden indi” denmesin diye komik diyebileceğimiz delege yapısına sahip bir genel kuruldan göstermelik seçimle çıkan yöneticilerden, iyi yönetmelerini beklemek saflık değil mi? Sporculuk döneminde kazanılmış başarı ve şöhretin ülke sporuna yön vermeye yeteceğini düşünür ve federasyonu hiçbir yöneticilik bilgisi, tecrübesi olmayan bir ekibe teslim ederseniz olacağı bu.

Ne demişler: Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp. Bilmiyorsanız Voleybol Federasyonu’ndan kurs açmasını isteyebilirdiniz. Uzun vadeli plan nasıl yapılır, oyuncu nasıl yetiştirilir, devşirme milli takıma nasıl monte edilir, ruh nasıl yaratılır? Öğrenirdiniz belki... Bu arkadaşlar da birilerine soruyordur mutlaka ama akıl hocaları kim, merak ediyorum.

Şimdi hedef belli: 2025 Avrupa Şampiyonası. Duyduğumuz kadarıyla, kendi takımlarında süre alamamaktan korkup Amerikan üniversitelerinden gelen cazip tekliflerle yeni dünyanın yolunu tutan yetenekli gençlerimiz var. En azından onları takip edin. Milli takımların teknik kadrosunda ne yaptığını anlayamadığımız bol sayıda eleman var. Bari bu işte faydalı olsunlar.