Yalovaspor sahasında Darüşşafaka'yı devirdi!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yalovaspor Basketbol, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 75-70 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yalovaspor Basketbol, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 75-70 yendi. Salon: 90. Yıl
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Duhan Köyiçi, Mesut Öztürk
Yalovaspor Basketbol: McConico 9, Johnson 17, Kadir Bayram, Krampelj 5, Nichols 13, Hill, Boran Güler, Paterka, Egemen Güven 10, Ege Özçelik, Sherfield 21, Melih Kapucu
Darüşşafaka Lassa: Appleby 14, Moore 10, Tinkle 9, Gach 14, Ege Demir 6, Pecarski 12, Tarık Sezgün, Tolga Kay, Muhaymin Mustafa, Yiğit Onan 5, Ege Akçay, Doğan Bozveli
1. periyot: 24-11
Devre: 35-34
3. periyot: 50-50
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