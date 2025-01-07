Yalovaspor sahasında Darüşşafaka'yı devirdi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yalovaspor Basketbol, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 75-70 mağlup etti.

Yalovaspor sahasında Darüşşafaka'yı devirdi!
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AA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 09:17

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yalovaspor Basketbol, konuk ettiği Darüşşafaka Lassa'yı 75-70 yendi.  Salon: 90. Yıl

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Duhan Köyiçi, Mesut Öztürk

Yalovaspor Basketbol: McConico 9, Johnson 17, Kadir Bayram, Krampelj 5, Nichols 13, Hill, Boran Güler, Paterka, Egemen Güven 10, Ege Özçelik, Sherfield 21, Melih Kapucu

Darüşşafaka Lassa: Appleby 14, Moore 10, Tinkle 9, Gach 14, Ege Demir 6, Pecarski 12, Tarık Sezgün, Tolga Kay, Muhaymin Mustafa, Yiğit Onan 5, Ege Akçay, Doğan Bozveli

1. periyot: 24-11

Devre: 35-34

3. periyot: 50-50


Etiketler: #Yalovaspor Basketbol #Darüşşafaka Lassa #Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

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