Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının yeni kampüsünün temeli törenle atıldı

Yayınlanma: 06.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 06.12.2024 - 10:12

Darüşşafaka Cemiyeti, son iki yıldır deprem bölgesinden kabul ettiği öğrencilerle birlikte okul mevcudunun 1000 öğrenciyi aşması üzerine Maslak’taki Darüşşafaka Eğitim Kurumları kampüsünü, kapasitesini artıracak şekilde yeniden inşa ediyor. Okulun kapasitesi aşamalı olarak 1500 öğrenciye yükselecek.

Yeni kampüsün Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu’nda önceki gün düzenlenen temel atma töreni, tarihe geçecek duygusal anlarla doluydu.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları genel müdürü Ebru Arpacı, yeni kampüsün inşasıyla hayallerin gerçekleştiğini belirterek, “Sadece bir bina değil bir gelecek inşası başlıyor bugün. Burada görkemli binalar inşa edilmeyecek sadece. Anadolu’nun çok kültürlülüğünü temsil eden her ilden öğrencimiz, çok renklilik ve sesle, hoşgörüyle, kardeşlikle el ele vererek üretmeyi, düşünmeyi ve araştırmayı öğrenecek bu binalarda” dedi.

21. YÜZYILIN KAMPÜSÜ

Türkiye’nin cevherlerini ışıldayan birer değere dönüştürecek 21. yüzyılın kampüsünü inşa etmek için yola çıktıklarını söyleyen Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Güleç, şu bilgileri verdi:

“Her yıl aldığımız 120 öğrencimize ek olarak Türkiye İş Bankası’nın desteğiyle deprem bölgesindeki annesi ya da babası hayatta olmayan çocuklarımız için de kontenjan oluşturduk ve son iki yıldır depremden etkilenen 200 çocuğumuzu okulumuza kabul ettik. Tarihimizde ilk kez okulumuzun mevcudu 1000 öğrenciyi aştı. Şu an gerek yurtlarımızın gerekse okulumuzun kapasitesi daha fazla öğrenci almamıza olanak sağlamıyor. Oysa bizler hem deprem bölgesinden hem de ülkemizin her köşesinden daha fazla çocuğumuza nitelikli eğitim olanağı sunmayı arzuluyoruz. Bu bilinçle olası İstanbul depremine karşı öğrencilerimizin daha güvenilir bir ortamda eğitimlerine devam etmelerine çok önem veriyoruz. Tüm bu nedenlerle yeni kampüs projemizi hayata geçiriyoruz.”

2026’DA AÇILACAK

Projenin iki fazdan oluşacağını söyleyen Güleç’in verdiği bilgilere göre, birinci fazda ortaokul eğitim binası, ortaokul kız ve erkek öğrenci evleri ile cemiyet binası inşa edilecek. 37 bin metrekarelik alanı kapsayan birinci faz tamamlandıktan sonra, yeterli fonun sağlanması kaydıyla lise eğitim binası, lise kız ve erkek öğrenci evleri ile sosyal tesisleri kapsayan 56 bin metrekarelik ikinci faza başlanacak. Birinci fazın açılışını 2026-27 öğretim yılında yapmayı planladıklarını belirten Güleç, yeni kampüsün, bilgi çağının ihtiyaçlarına daha fazla yanıt veren, ekolojik ve çevre dostu yeşil bina konsepti ile yapılacağını da söyledi.

DUVARSIZ SINIF

Oğuz Güleç, “Bugün temelini atacağımız ortaokul binamızda 49 derslik, 19 idari alan bulunuyor. Sınıflarda dersin ve işlenen konunun özelliğine göre açılıp kapanabilen esnek duvarlar tasarlandı. O yüzden esnek ve duvarsız sınıflar ibaresini kullanıyoruz. Kampüs alanımızın yüzde 15-25 arasındaki kısmı bitkilendirilecek ve bu bitki alanının yüzde 5’i yenilebilir bitkilerden oluşacak” dedi.

‘EĞİTİM BİZDEN, YUVA SİZDEN’

Cemiyet başkanı, hayırsever kurum ve bireyleri, Darüşşafaka’nın yeni kampüsünün inşası için başlattığı “Eğitim Bizden, Yuva Sizden Kampanyası”nı desteklemeye davet ederek “Darüşşafaka, bir dayanışma hikâyesidir. Bugün bu hikâyenin yeni bir sayfasını yazıyoruz. Bu yuva, sizlerin projemize inanmanız, sahip çıkmanız, desteklemenizle mümkün olacaktır” diye konuştu.

Ardından da Oğuz Güleç, 1955 yılı Darüşşafaka Lisesi mezunu Saim Kale ve en genç Darüşşafaka öğrencisi Ada Kıpkıp’la birlikte temel atma butonuna basarak tarihi anı başlattı. Tören, en genç Darüşşafaka öğrencisinin elinin izinin olduğu yeni kampüs için dökülen ilk betonun bulunduğu kitabın, Darüşşafaka öğrencileri Meryem Gökçe Tarhan, Kaan Çağatay ve Zeynep Duru Karaca tarafından Oğuz Güleç’e teslim edilmesiyle son buldu.

BEN DE SENİN GİBİYDİM...

Törenin tüm izleyenleri ağlatan bölümlerinden biri, en kıdemli Daçkalı Saim Kale ile en küçük Daçkalı Ada Kıpkıp’ın el ele sahneye yürürken yaptıkları sohbetti. Bu sohbetten küçük bir bölüm şöyle:

Saim Kale: Biliyor musun, yıllar önce ben de senin gibiydim. Darüşşafaka’nın yatakhanesinde uyandığım sabahları, yemekhanedeki kahvaltı sırasını, derslerdeki o heyecanı hâlâ unutamıyorum. Her gün bir şeyler öğreniyor, her an yeni hayaller kuruyordum.

Ada Kıpkıp: Ben de aynı duyguları yaşıyorum. Sabah uyandığımda yanımda arkadaşlarım var. Birlikte gülüyor, birlikte çalışıyoruz. Darüşşafaka, bana sadece bir okul değil, büyük bir aile oldu.

Saim Kale: O aile, hayatım boyunca benimle kaldı. En zor günlerde bile yalnız olmadığımı bilmek, beni hep güçlü tuttu. Şimdi seni gördükçe o yıllara geri dönmüş gibi oluyorum.

Ada Kıpkıp: Darüşşafaka’nın ruhu hiç değişmemiş. Hâlâ yemekhanede, yatakhanede aynı sıcak sohbetler, dostluklar var. Ve öğretmenlerimiz, sadece ders anlatmıyorlar, hayatı öğretiyorlar.

Saim Kale: Evet, burada sadece ders değil, hayatı öğrenirsin. Her başarısızlıkta yanında bir el bulursun. Her başarıda seni alkışlayan bir aile vardır. Darüşşafaka’da arkadaşlık, bir ömür boyu sürer.

Ada Kıpkıp: Ben de bir gün sizin gibi geçmişe dönüp burayı böyle anlatmak istiyorum. Ama bugün sizinle aynı yolda yürümek bile benim için büyük bir onur.