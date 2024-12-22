Galatasaray'dan Darüşşafaka'ya 100 sayı!
Galatasaray, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Darüşşafaka Lassa'yı 100-82 mağlup etti.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray, Darüşşafaka Lassa'yı 100-82 yendi.
Zirve takibini sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 8. galibiyetini elde etti. Kötü gidişi durduramayan yeşil-siyahlılar ise 9. kez mağlup oldu.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar
Galatasaray: Livingston 10, Blumbergs 10, Palmer 16, Delgado 10, Göksenin Köksal 5, Young 5, Cummings 27, Samet Geyik, Izundu 10, Buğrahan Tuncer 7
Darüşşafaka Lassa: Muhaymin Mustafa 13, Moore 21, Tinkle 10, Gach 19, Brajkovic 4, Tarık Sezgün, Tolga Kay 3, Appleby 7, Ege Demir 4, Yiğit Onan 1
1. Periyot: 29-21
Devre: 55-55
3. Periyot: 75-71
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