Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nda kaza: 1 sporcu hayatını kaybetti

Aksaray Hasan Dağı'nda devam eden 2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı organizasyonu sırasında yaşanan kazada, sporcu Cengiz Kalyoncu hayatını kaybetti.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu'nca organize edilen şampiyonada uçuş yapan Cengiz Kalyoncu, henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybederek düştü.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak bulunduğu yerden çıkarılan sporcu, ambulansla kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:

"İlimiz Hasan Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Şampiyonası kapsamında bugün meydana gelen elim kaza sonucu, İzmirli sporcumuz Cengiz Kalyoncu sert iniş esnasında geçirdiği kaza neticesinde ağır yaralanmış, kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına, spor camiamıza ve sevenlerine baş sağlığı, sabırlar diliyorum."