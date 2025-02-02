Yangın faciası sonrası Altınordu, yatılı oyuncu barındırmama kararı aldı
Altınordu, Bolu-Kartalkaya'da yaşanan yangını faciası sonrası yatılı oyuncu barındırmama kararı aldı.
Altınordu Futbol Kulübü, yatılı oyuncu barındırmama kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Bolu-Kartalkaya yangını faciası sonrası, Altınordu FK olarak yatılı oyuncu barındırmama kararı almış bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı.
Yatılı olarak futbol eğitimine devam etmekte olan oyuncuların, ailelerinin İzmir'de ikamet imkanı sağlamaları halinde kulüpte futbol eğitimine devam edebilecekleri belirtildi. Aileleri tarafından İzmir'de ikamet imkanı sağlanamayan oyunculara, futbol eğitimine başka kulüplerde devam etmeleri için yardımcı olunacağı kaydedildi.
Etiketler: #altınordu #Yangın #bolu
Spor Haberleri
- Alvaro Morata, İstanbul'a geldi!
- Galatasaray'dan flaş Morata kararı!
- Zaniolo'nun sözleşme şartları belli oldu!
- Altınordu, yatılı oyuncu barındırmama kararı aldı
- Hollanda'da büyük skandal!
- Roma'nın konuğu Napoli
- Milan'ın konuğu Inter
- Juventus'un konuğu Empoli!
- Ogün Altıparmak kimdir, kaç yaşında?
- Arsenal'in konuğu Manchester City
En Çok Okunan Haberler
-
- Sanık Dr. İlker Gönen cezaevinde intihar etti!
- Bilirkişi ruhsatsız çıktı!
- Erdoğan, İmamoğlu'na desteğe gidenleri hedef aldı
- Okullar bir gün daha tatil edildi
- TAG Otoyolu'nda feci kaza: TIR ve otomobil yandı
- Narin Güran davasında yeni gelişme
- WhatsApp'tan 'casus yazılım' uyarısı!
- 'Tek bir nedeni var...'
- Teğmenler gerekçeli kararın tebliğini bekliyor
- Sedat Peker'den 'mezuniyet' paylaşımı