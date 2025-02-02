Yangın faciası sonrası Altınordu, yatılı oyuncu barındırmama kararı aldı

Yayınlanma: 02.02.2025 - 13:43

Güncelleme: 02.02.2025 - 13:43

Altınordu Futbol Kulübü, yatılı oyuncu barındırmama kararı aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bolu-Kartalkaya yangını faciası sonrası, Altınordu FK olarak yatılı oyuncu barındırmama kararı almış bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Yatılı olarak futbol eğitimine devam etmekte olan oyuncuların, ailelerinin İzmir'de ikamet imkanı sağlamaları halinde kulüpte futbol eğitimine devam edebilecekleri belirtildi. Aileleri tarafından İzmir'de ikamet imkanı sağlanamayan oyunculara, futbol eğitimine başka kulüplerde devam etmeleri için yardımcı olunacağı kaydedildi.