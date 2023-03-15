Yann Sommer sözünü tuttu: 700 kilogram çikolata!
Bayern Münih'in kalecisi Yann Sommer, takım arkadaşı Matthijs de Ligt'e verdiği çikolata sözünü tuttu. İsviçreli eldiven, de Ligt için bir kamyon çikolata alırken, ikili 700 kilogramlık İsviçre çikolatasını hayır kurumuna bağışladı.
Bayern Münih forması giyen Yann Sommer, takım arkadaşı Matthijs de Ligt'e verdiği çikolata sözünü tuttu.
İsviçreli kaleci, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSG ile oynanan rövanş karşılaşmasında büyük bir hata yapmış ve top ağlara gitmek üzereyken, de Ligt bu topu çizgiden çıkartmıştı.
Yann Sommer, karşılaşmanın ardından, Hollandalı savunma oyuncusunun evinin önüne bir kamyon çikolata göndereceğini söylemişti. Sommer, bu sözünü tuttu ve bir kamyon dolusu, 700 kilogram ağırlığındaki İsviçre çikolatasını takım arkadaşına gönderdi. Ancak ikili bir kamyon dolusu çikolatayı Münchner Tafel hayır kurumuna bağışladı.
Münchner Tafel temsilcisi Steffen Horak, yaptığı açıklamada, "Arkasında tam olarak ne olduğunu bilmiyorduk, sadece Bayern'den geldiğini biliyorduk. Bu hafta çikolatayı 28 dispanserimizin hepsine dağıtacağız" diye konuştu.
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