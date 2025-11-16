Yapılan açıklamaların ardından... Beşiktaş'ta Rafa Silva gelişmesi!

Beşiktaş'ta Rafa Silvaile ilgili gündem devam ediyor.

Portekizli futbolcu, sabah erken saatlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'ne geldi.

ANTRENMANA KATILMADI

A Spor'da yer alan habere göre, Rafa Silva, salonda gerçekleşen günün ilk antrenmanına katılmadı.

32 yaşındaki futbolcunun, günün diğer antrenmanına katılıp katılmayacağı büyük bir merakla bekleniyor.

SERDAL ADALI VE SERGEN YALÇIN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Başkan Serdal Adalı, cumartesi günü düzenlenen basın toplantısında, Rafa Silva'nın siyah-beyazlı kulübün sözleşmeli oyuncusu olduğunu ve gerektiği takdirde konunun FIFA'ya taşınacağını belirtmişti.

Teknik Direktör Sergen Yalçın ise göreve başladığı ilk günlerde Rafa Silva'nın Beşiktaş'ta çok mutsuz olduğunu ve siyah-beyazlı takımda kalmak istemediğini kendisine söylediğini açıklamıştı.

MENAJERLİK ŞİRKETİ YANIT VERMİŞTİ

Rafa Silva'nın menajerlik şirketi Onsoccer tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın mevcut durumu nedeniyle futbolcunun "mutsuz" olduğu, kulübün lig ve Avrupa'da aldığı başarısız sonuçlarla "beklentilerin karşılanmaması" sebebiyle "hayal kırıklığı" yaşadığı vurgulanmıştı.

Açıklamada, "Kulüpte artan istikrarsızlık, yönetim değişiklikleri ve teknik direktör değişikliklerinin ardından alınan sonuçların da kötü olması, her zaman örnek bir profesyonel olan futbolcunun hayal kırıklığını arttırdı. Bu durum, taraftarların kendisine gösterdiği büyük sevgiyle de doğrulanmaktadır" denilmişti.

​​​​​​​Rafa Silva'nın Beşiktaş'a transfer sürecinde önceliğin para olmadığı belirtilirken, "Rafa için mesele hiçbir zaman para değildi, olsaydı Beşiktaş'ı seçmezdi" ifadeleri kullanılmıştı.