Yaptığı yorumlar tepki çekmişti: Meyers Leonard'dan emeklilik kararı!
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son olarak Milwaukee Bucks forması giyen 33 yaşındaki ABD'li oyuncu Meyers Leonard, emeklilik kararı aldığını duyurdu.
NBA'de 10 sezon forma giyen tecrübeli uzun forvet Meyers Leonard, profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.
Leonard, kariyerinde Portland Trail Blazers, Miami Heat ve Milwaukee Bucks formalarını giydi. Ancak, 2021 yılında bir video oyunu yayını sırasında yaptığı antisemitik yorum nedeniyle NBA tarafından 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı ve takım faaliyetlerinden uzaklaştırıldı.
SAKATLIKLAR BAŞINA BELA OLDU
Bu olayın ardından Miami Heat, Leonard'ı Oklahoma City Thunder'a takas etti. Ancak Thunder, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmadan serbest bıraktı.
Sakatlıkları nedeniyle bir sezon boyunca parkelerden uzak kalan Leonard, yaptığı hatadan ders çıkardığını ve bu süreçte kendini eğiterek özür dilemeye çalıştığını belirtti. 2023 yılında Milwaukee Bucks ile sözleşme imzalayan Leonard, son sezonunu burada geçirdi.
Leonard, emeklilik kararına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmazken, gelecekte farklı projelerle spor camiasında yer alabileceği öne sürülüyor.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'den EuroLeague'de tarihi performans!
- Emirhan Topçu'dan taraftara övgü!
- ABD'li yıldızın hareketi seyircilerden büyük alkış aldı!
- Yaptığı yorumlar tepki çekmişti: Emeklilik kararı aldı!
- UEFA'dan Fenerbahçe'nin maçına İspanyol hakem!
- Nicolas Anelka'dan dikkat çeken Galatasaray temennisi!
- Fenerbahçe için tarihi fırsat!
- Kanadalı yıldızın 51 sayısı Houston'ı yıktı!
- Fenerbahçeli kaleciye soruşturma!
- Real Madrid'in konuğu Atletico Madrid!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ekrem İmamoğlu'ndan flaş suç duyurusu
- AKP'li üyeler oturumu terketti
- İmamoğlu'ndan YÖK raporuna suç duyurusu!
- Erdoğan sürece mesafeli mi?
- 'Yapılabilecek en kötü açıklama'
- Aslıhan Gürbüz isyan etti: 'Böyle geri zekalı olmayın!'
- Bakanlık ünlü giyim markasını ifşa etti!
- İBB Medya AŞ'ye operasyon!
- İktidarın 'anayasa' hesapları
- Okuyan'dan kritik değerlendirme