Yaptığı yorumlar tepki çekmişti: Meyers Leonard'dan emeklilik kararı!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) son olarak Milwaukee Bucks forması giyen 33 yaşındaki ABD'li oyuncu Meyers Leonard, emeklilik kararı aldığını duyurdu.

Yaptığı yorumlar tepki çekmişti: Meyers Leonard'dan emeklilik kararı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.03.2025 - 13:29

NBA'de 10 sezon forma giyen tecrübeli uzun forvet Meyers Leonard, profesyonel basketbol kariyerini noktaladığını açıkladı.

Leonard, kariyerinde Portland Trail Blazers, Miami Heat ve Milwaukee Bucks formalarını giydi. Ancak, 2021 yılında bir video oyunu yayını sırasında yaptığı antisemitik yorum nedeniyle NBA tarafından 50 bin dolar para cezasına çarptırıldı ve takım faaliyetlerinden uzaklaştırıldı.

SAKATLIKLAR BAŞINA BELA OLDU

Bu olayın ardından Miami Heat, Leonard'ı Oklahoma City Thunder'a takas etti. Ancak Thunder, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmadan serbest bıraktı.

Sakatlıkları nedeniyle bir sezon boyunca parkelerden uzak kalan Leonard, yaptığı hatadan ders çıkardığını ve bu süreçte kendini eğiterek özür dilemeye çalıştığını belirtti. 2023 yılında Milwaukee Bucks ile sözleşme imzalayan Leonard, son sezonunu burada geçirdi.

Leonard, emeklilik kararına ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapmazken, gelecekte farklı projelerle spor camiasında yer alabileceği öne sürülüyor.


Etiketler: #Meyers Leonard #milwaukee bucks #emeklilik #nba

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