Beşiktaşlı Gedson Fernandes'ten Galatasaray maçı talebi!

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Gedson Fernandes'in, Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacakları mücadelede forma giymek istediği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.10.2023 - 11:17
Beşiktaşlı Gedson Fernandes'ten Galatasaray maçı talebi!
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Beşiktaş, haftaya Galatasaray’la deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarını teknik sorumlu Burak Yılmaz yönetiminde sürdürürken Gedson Fernandes takımdan ayrı güçlendirme ve koşu çalışmalarına başladı.

GEDSON OYNAMAK İSTİYOR

Hafta boyu durumu takip edilecek Fernandes’in iğneyle de olsa derbide sahaya çıkmak istediği öğrenildi.

Galatasaray ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği derbi, 21 Ekim Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.


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