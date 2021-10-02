Yardımcısı Murat Şahin, Sergen Yalçın'ın atılma sebebini açıkladı

02 Ekim 2021 Cumartesi, 21:44

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 yendiği 8. hafta maçında Siyah Beyazlılar'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, ilk yarıda kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Karşılaşmanın 43. dakikasında Jorge Felix'in Can Bozdoğan'a müdahalesi sonrası genç futbolcu yerde kaldı ve Siyah-Beyazlılar faul bekledi. Tartışmalı pozisyon sonrası saha kenarında topa vuran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Sergen Yalçın karar sonrası doğrudan soyunma odasına yönelirken, takımın başına yardımcı antrenör Murat Şahin geçti.

Murat Şahin, Sergen Yalçın'ın oyun alanındaki topa vurduğu için atıldığını söyledi. Şahin, "Hocanın atılması tamamen sahaya girip vurmasıyla ilgili. Kurallara göre kırmızı kartla cezalandırılıyorsun. Herhangi sözlü ve fiili bir şey yok. Sadece sahaya girip topa vurduğu için atıldı" dedi.



