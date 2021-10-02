Beşiktaş, evinde Sivasspor'u mağlup etti! Beşiktaş 2-1 Sivasspor

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2021 Cumartesi, 17:31
<p>Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.</p>

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

<p>43. dakikada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, topa vurduğu için direkt kırmızı kart gördü.</p>

43. dakikada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, topa vurduğu için direkt kırmızı kart gördü.

<p>Beşiktaş'ın golünü 32. dakikada Güven Yalçın attı. 54. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle Sivasspor, beraberliği yakaladı ve skor 1-1 oldu.</p>

Beşiktaş'ın golünü 32. dakikada Güven Yalçın attı. 54. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın kendi kalesine attığı golle Sivasspor, beraberliği yakaladı ve skor 1-1 oldu.

<p>Siyah-beyazlılar, 69. dakikada bir kez daha Güven Yalçın ile öne geçi. Yalçın, Kasım 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol atmayı başardı.</p>

Siyah-beyazlılar, 69. dakikada bir kez daha Güven Yalçın ile öne geçi. Yalçın, Kasım 2018'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçında gol atmayı başardı.

<p>Beşiktaş bu skorla puanını 17'ye yükseltirken, Demir Grup Sivasspor 9 puanda kaldı.</p>

Beşiktaş bu skorla puanını 17'ye yükseltirken, Demir Grup Sivasspor 9 puanda kaldı.

<p>Sergen Yalçın'ın öğrencileri 15 Ekim'de Medipol Başakşehir deplasmanına gidecek. Rıza Çalımbay'ın ekibi ise 16 Ekim'de evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek.&nbsp;</p>

Sergen Yalçın'ın öğrencileri 15 Ekim'de Medipol Başakşehir deplasmanına gidecek. Rıza Çalımbay'ın ekibi ise 16 Ekim'de evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. 

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