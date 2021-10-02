Sergen Yalçın, '3-5 maç sonra beni atarlar' dedikten sonra, kırmızı kart gördü
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş - Sivasspor karşılaşmasında Sergen Yalçın kırmızı kart görmesinin ardından, akla Uilenberg için kullandığı ifadeler geldi.
Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş evinde Sivasspor'u konuk etti.
Karşılaşmanın 43. dakikasında Jorge Felix'in Can Bozdoğan'a müdahalesi sonrası genç futbolcu yerde kaldı ve siyah-beyazlılar faul bekledi. Tartışmalı pozisyon sonrası saha kenarında topa vuran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg için, "TFF, bu arkadaşa (Uilenberg) haddini bildirsin! Siz haddini bildiremezseniz, biz bildiririz! Beşiktaş camiası bildirir! Bloomberg mi, nedir! TFF'ye tavsiyem haddini bildirsin! TFF'den kimse aramadı, özür dilemedi! Uilenberg beni hedef gösterdi ya, şimdi ben kesin atılırım! 3-5 maç içinde kesin atarlar beni. Hiç şüphem yok." ifadelerini kullanmıştı.
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