Sergen Yalçın topa vurdu kırmızı kart gördü!
Teknik direktör Sergen Yalçın, Sivasspor maçının 40. dakikasında kulübeye gelen topa çizgiyi geçmeden vurup sahaya gönderince hakem Yaşar Kemal Uğurlu'dan kırmızı kart gördü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'u ağırladığı maça, Sergen Yalçın'a çıkan kırmızı kart damgasını vurdu.
43. dakikada bir pozisyon sonrası sinirlenerek meşin yuvarlak sahayı terk etmeden oyun alanına girerek topa vuran Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından kırmızı kart gördü.Bir süre itiraz eden Yalçın tribüne çıktı. Sözlü itirazda ısrar eden Yaçın'ı Murat Şahin sakinleştirmeye çalıştı.
3 DEĞİŞİKLİK
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Ajax karşılaşmasına göre 3 farklı isimle çıktı.
Teknik direktör Sergen Yalçın, Ajax karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Salih Uçan, Fabrice N'Sakala ve Umut Meraş'ı Sivasspor önünde yedek soyundurdu. Yalçın, bu oyuncuların yerine Oğuzhan Özyakup, Domagoj Vida ve Güven Yalçın'a şans verdi.
Siyah-beyazlı ekipte savunmanın ortasında Vida'nın yanında Serdar Saatçi görev aldı. Güven Yalçın orta sahanın solunda görev yaparken, Oğuzhan Özyakup da orta sahada takımın hücum organizasyonlarını yönlendirmeye çalıştı.
Rachid Ghezzal'in yokluğunda orta sahanın sağında Kenan Karaman şans buldu.
SAKATLIĞI GEÇEN 3 OYUNCU KADRODA
Sakatlıklar nedeniyle son maçlarda büyük sıkıntı yaşayan siyah-beyazlı ekipte iyileşen 3 oyuncu kadroda yer aldı.
Söz konusu futbolculardan Vida, Sivasspor karşısında ilk 11'de oynadı. Sakatlıkları geçen isimlerden Alex Teixeira ile Necip Uysal ise yedek soyundu.
Beşiktaş'ta ayrıca Mert Günok, Gökhan Töre, Berkay Vardar, Demir Ege Tıknaz ve Emirhan Delibaş yedekler arasında şans bekledi.
TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERMEDİ
Ligin 7. haftasında Altay'a 2-1 mağlup olan Beşiktaş'ın Demir Grup Sivasspor ile oynadığı maça taraftarlar fazla ilgi göstermedi.
Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yüzde 50 kapasiteyle seyirci alınan maçta az sayıda taraftar tribünde yer aldı. Mücadeleyi 7 bine yakın futbolsever izledi.
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