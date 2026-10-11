Yarışta bir ilki yaşadı... Singapur Grand Prix'sinde zafer Max Verstappen'in

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'sini, Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen kazandı.
Singapur'daki 4,9 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde 62 tur üzerinden düzenlenen yarışta, 1 saat 42 dakika 00.785 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Verstappen, bu sezon ikinci, kariyerinin 73. etap galibiyetini elde etti.
Hollandalı pilot, Singapur'da ilk kez yarış galibiyetine ulaştı.
LECLERC TAKİP ETTİ
Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 7.335 saniye gerisinde ikinci, Mercedes'ten Kimi Antonelli, 24.573 saniye farkla üçüncü oldu.
Sezonun 18. yarışı ABD Grand Prix'si 25 Ekim'de koşulacak.
Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar:
1. Kimi Antonelli (İtalya): 340
2. George Russell (Britanya): 238
3. Lewis Hamilton (Britanya): 229
4. Max Verstappen (Hollanda): 221
5. Charles Leclerc (Monako): 215
Takımlar:
1. Mercedes: 578
2. Ferrari: 444
3. McLaren: 339
4. Red Bull: 332
5. Racing Bulls: 100