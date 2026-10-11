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Serie A'da 53 maçlık seri Como - Roma maçında sona erdi

Serie A'da 53 maçlık seri Como - Roma maçında sona erdi

11.10.2026 16:18:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Serie A'da 53 maçlık seri Como - Roma maçında sona erdi

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Roma, deplasmanda Como ile 0-0 berabere kaldı. Donyell Malen'in kırmızı kart gördüğü mücadele, bu sezon ligde golsüz tamamlanan ilk karşılaşma oldu. Böylece Serie A'da 53 maçlık gol serisi sona erdi.

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Roma, deplasmanda Como'ya konuk oldu. Mücadele, başladığı gibi 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Roma, ikinci yarının başlarında 10 kişi kalmasına rağmen karşılaşmadan 1 puanla ayrıldı.

MALEN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Roma'da Donyell Malen, mücadelenin 53. dakikasında kayarak yaptığı müdahalede rakibini düşürdü.

Hakem, pozisyonun ardından Hollandalı futbolcuya doğrudan kırmızı kart gösterdi.

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamayınca karşılaşma 0-0 tamamlandı.

53 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ!

Como ile Roma arasındaki mücadele, Serie A'da bu sezon golsüz tamamlanan ilk karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

İtalya Serie A'da sezonun ilk 53 maçının tamamında en az bir gol atılırken Como-Roma karşılaşmasıyla birlikte bu seri sona erdi.

Bu sonuçla Roma, puanını 14'e yükselterek 3. sırada yer aldı.

Como ise 11 puanla 6. sırada kaldı.

İlgili Konular: #roma #Como #İtalya Serie A

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