Trabzonspor’da Abdullah Avcı ‘fırtına’sı

25 Nisan 2022 Pazartesi, 07:00

Adana Demirspor’u 3-1 yenerek puanını 76’ya yükselten Trabzonspor, 38 yıllık şampiyonluk hasretini noktalamak için artık saatleri sayıyor. Bordo-Mavililer, 30 Nisan’da evinde konuk edeceği Antalya karşısında sahadan 1 puanla dahi ayrılsa bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Karadeniz ekibi, en yakın takipçisi F.Bahçe’nin 11 puan önünde. Sarı-Lacivertliler, 29 Nisan’daki Gaziantep FK maçında puan kaybederse, Trabzonspor, Antalyaspor karşılaşmasına çıkmadan matematiksel olarak şampiyonluğa ulaşacak.

YENİLMEZ TAKIM

Bordo-Mavililerin, yakaladığı başarıda başkan Ahmet Ağaoğlu ile ekibinin yanında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezondan bu yana yakalanan istikrarın rolü büyük. Ağaoğlu’nun 10 Kasım 2020’de göreve getirdiği tecrübeli hoca, kariyerindeki ilk lig şampiyonluğuna ulaşacak. Avcı idaresinde adeta yenilmez bir takım kimliğine bürünen Fırtına, ligde çıktığı 66 karşılaşmada 40 galibiyet, 21 beraberlik, 5 yenilgi yaşadı. 2.1 puan ortalaması yakalayan Trabzonspor, son dönemlerin en iyi performansını sergiledi.