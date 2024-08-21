Yasin Özcan kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Yasin Özcan kaç yaşında, nereli? Yasin Özcan'un kariyeri

Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Yasin Özcan'un hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler araştırılıyor. Peki, Yasin Özcan kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Yasin Özcan kaç yaşında, nereli? Yasin Özcan'un kariyeri...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 20:43
Yasin Özcan kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Yasin Özcan kaç yaşında, nereli? Yasin Özcan'un kariyeri
Abone Ol google-news

Yasin Özcan, transfer haberlerini yakından takip eden Fenerbahçeli futbolseverler tarafından sorgulanıyor. Peki, Yasin Özcan kimdir? Fenerbahçe transfer gündeminde yer alan Yasin Özcan kaç yaşında, nereli? Yasin Özcan'un kariyeri...

YASİN ÖZCAN KİMDİR?

Aslen Sivaslı olan Özcan, 20 Nisan 2006'da Kâğıthane, İstanbul'da doğdu. Babası taksici, annesi ise ev hanımıdır. Özcan, 3 yaşına kadar İstanbul'da yaşadı ve daha sonra Tekirdağ'a taşındı. Bir sene sonra memleketi Sivas'a geri döndü ve 7 yıl boyunca orada yaşadı. Stoper ve sol bek pozisyonlarında oynayan Türk profesyonel futbolcu. Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa forması giymektedir.


Transfer haberleri haberleri fenerbahçe haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Bursaspor, Muhammet Demir'i transfer etti!

Bursaspor, Muhammet Demir'i transfer etti!
Abdullah Avcı'tan transfer açıklaması: 'Trabzonspor, İstanbul ekonomisi ile yarışmayacak'

Abdullah Avcı'tan transfer açıklaması: 'Trabzonspor, İstanbul ekonomisi ile yarışmayacak'
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan transfer açıklaması

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'tan transfer açıklaması
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler