Bonservis bedeli belli oldu: Kasımpaşa'nın genç yıldızı Yasin Özcan Premier Lig yolunda!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa, Kasımpaşa'dan Yasin Özcan'ı kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia edildi.
İngiltere Premier Lig'de Unai Emery yönetimindeki Aston Villa, Kasımpaşa'nın genç stoperi Yasin Özcan'ı transfer etmeye yakın olduğu iddia edildi.
NTV Spor'da yer alan habere göre; İngiliz ekibi, Kasımpaşa'ya Yasin Özcan için 7 milyon euro ödeyecek. Anlaşmada 1 milyon Euro'luk performans bonusunun yanı sıra sonraki satıştan yüzde 20'lik bir pay maddesi yer alacak.
SEZONU KASIMPAŞA'DA TAMAMLAYACAK
18 yaşındaki stoper, sezonun ikinci yarısını Kasımpaşa'da kiralık olarak geçirecek.
Süper Lig'de ilk maçına 16 yaşında çıkan Yasin Özcan, Kasımpaşa formasını 78 karşılaşmada giydi.
Kasımpaşa formasıyla bu sezon 18 maça çıkan genç stoper bir asist kaydetti. Yasin Özcan, A Milli Takım formasıyla alt yaş gruplarında 23 karşılaşmada oynadı.
Etiketler: #Yasin Özcan #kasımpaşa #Aston Villa
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