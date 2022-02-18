Yayın ihalesi için firmalar 2'nci tekliflerini iletti
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını kapsayan TFF Süper Lig ve TFF 1’inci Lig müsabakaları yayın haklarının devri için düzenlenen ve 14 firmanın teklif verdiği ihaleye ilişkin sunulan ek süre sona erdi.
Tekliflerini revize etmesi için tüm firmalara tanınan ve bugün 17.00 itibariyle sona eren ek süre sonrası firmalar, ikinci tekliflerini yaptı.
İhalede firmaların teklifleri, aracı firma tarafından toplandı ve pazartesi günü tüm teklifler TFF Yayın Hakları İhalesi Komisyonu’na sunulacak. 21 Şubat Pazartesi günü zarfların açılmasının ardından TFF Yayın Hakları İhalesi Komisyonu’nun olumlu veya olumsuz kararını açıklaması beklenecek.
Cazip teklifler varsa aralarından en iyi olan firma açıklanacak, yoksa ihalenin seyrine karar verilecek.
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