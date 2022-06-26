Yayın kazası Ümit Özat'ı canlı yayında gülme krizine soktu
Eski Fenerbahçe ve A Milli Takım oyuncusu Ümit Özet, katıldığı bir canlı yayında gülme krizine girdi. Futbol camiasında yorumcu olarak kariyerine devam eden isim, yorumcu arkadaşının düşmesi üzerine kahkahalara boğuldu.
Futbol yorumcusu Musa Yıldız, Ümit Özat'ın YouTube kanalında canlı yayına katıldı. Yıldız'ın 'düşerek' yayından kopması Özat'ı gülme krizine soktu.
Musa Yıldız’dan ses çıkmayınca “İnşallah kötü bir şey yoktur” diyen Özat bu anlardan sonra gülmeye başladı.
“Arkadaşlar siz de kusura bakmayın. Allah’ım sen beni affet” diyerek sözlerine devam eden Özat, gülme krizine girdi. Yıldız daha sonra tripod’unun kırıldığını söyledi.
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