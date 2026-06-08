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Yaz kampına yetiştirilecek 3 mevki belirlendi: Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi

Yaz kampına yetiştirilecek 3 mevki belirlendi: Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi

8.06.2026 16:42:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Yaz kampına yetiştirilecek 3 mevki belirlendi: Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi

Teknik direktör koltuğuna Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Siyah-beyazlıların, yaz kampına kadar kaleci, sol bek ve sol kanat hamlelerini gerçekleştirmeyi hedeflediği iddia edildi.

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Teknik direktörlük görevine Vincenzo Italiano'yu getiren Beşiktaş'ta gözler transfer çalışmalarına çevrildi.

Futbol direktörü Önder Özen, Italiano ile yaptığı görüşmelerin ardından çalışmalara başlarken siyah-beyazlılar, 6 yabancı ve 1 yerli takviyesi hedefliyor.

HT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın yaz kampına yetişmesini öncelik olarak gördüğü mevkiler ise kaleci, sol bek ve sol kanat olacak.

İlk etapta bu 3 bölgeyi takviye etmeyi planlayan siyah-beyazlılar, geri kalan takviyeleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Geçtiğimiz günlerde 27 Haziran'da top başı yapılacağını açıklayan Beşiktaş, 1 Temmuz Çarşamba günü ise kamp için Slovakya'ya hareket edecek.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Italiano'nun taleplerini yerine getirerek yeni sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

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