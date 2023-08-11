Yazarlar Fenerbahçe - Maribor maçını yorumladı

Yayınlanma: 11.08.2023 - 09:44

Güncelleme: 11.08.2023 - 09:44

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Maribor'u 3-1 yenerek tur kapısını araladı.

Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

"TUR İÇİN YETERLİ SKORU ALDI"

"Fenerbahçe ise Kadıköy’de ilk yarıda biraz tutukluk yaşadı ama 46’da Szymanski/King değişikliğiyle canlandı. Maça on numara rolünde başlayan Tadic sola geçtikten sonra Ferdi ile yine güzel bir bağlantı yakaladı. Szymanski de 46’da orta sahayı üçledikten sonra Fenerbahçe daha dengeli hücum etmeye başladı. Maçın ilk yarısında sadece sağdan üretebiliyordu sarı lacivertliler.

İkinci yarının santrasıyla birlikte soldan da üretebilmeye başladı. Bu rüzgara Kent’in hızı da eklenince ikinci devrede tur için yeterli skoru aldı Fenerbahçe. Tabelayı yaratan Szymanski, Becao, İrfan, Kent ve Tadic’in yanına maçın yıldızı olarak İsmail’i yazabiliriz rahatlıkla." (Uğur Meleke - Hürriyet)

"FENERBAHÇE DENEME/YANILMA DÖNEMİNİ BIRAKMALIDIR"

"İsmail Kartal ya transfer istiyordu ya da ekibinden Maribor’u izleyen kimse olmamıştı. Çok iyi savunma yapıp orta sahayı sert ve kalabalık tutan rakibe önde basmak için takım yapmıştı Hoca. Ama Dzeko, Tadic, King hatta İrfan Can dönen topları toplayacak oyuncular değildi.

İkinci yarı İsmail Kartal sol kanadın aksayanı King’i çıkardı ve Tadic’i daha verimli olduğu sola kaydırıp on numara pozisyonuna Szymanski’i yerleştirdi. Kartal’ın düzelttiği düşük performanslı futbolcu değil kendi kurgusundaki hata idi aslında.

Orta saha olmanın kitabını yazmış Szymanski’nin İrfan Can’a 'al da at' diye yaptığı asist ve onu kırmayarak skoru 2-0 yapan İrfan. Avrupa macerası olanca hızıyla süren ve Süper Lig’in başlamasına sayılı günler kalan bu süreçte, Fenerbahçe transfer işlerini bir an önce tamamlayıp deneme/yanılma dönemini geride bırakmalıdır." (Ercan Güven - Milliyet)

"İVEDİLİKLE KADRO İSTİKRARI SAĞLAMALI"

"Szymanski'nin oyuna girmesi ve Tadic'in gerçek yeri olan sol öne geçmesi atakları daha etkili hale getirdi ve ardından 2 gol geldi. İsmail Kartal'a birkaç önerim var; Jesus'un yaptığı hatalara düşmeyip ivedilikle kadro istikranı sağlamalı. Tadic'i aynı Ajax'ta olduğu gibi sol ön dışında başka yerde görevlendirmemeli. Yine Jesus'un yaptığı gibi takımın pres dinamosu İsmail'i harcamamalı." (Ömer Üründül - Sabah)