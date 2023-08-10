Fenerbahçe ikinci yarı açıldı: Fenerbahçe 3-1 Maribor

Yayınlanma: 10.08.2023 - 19:51

Güncelleme: 10.08.2023 - 23:11

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında sahasında Maribor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 58. dakikada yeni transfer Rodrigo Becao, 62. dakikada İrfan Can Kahveci ve 90+3. dakikada penaltıdan Dusan Tadic attı. Maribor'un tek golü 72. dakikada Mark Strajnar'dan geldi.

RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA

Fenerbahçe, bu sonucun ardından 17 Ağustos'ta Slovenya'da oynanacak rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etti.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Luan Peres, Ferdi, İsmail Yüksek, Becao, İrfan Can, Tadic, King, Dzeko

Maribor: Jug, Watson, Pihler, Uskokovic, Milec, Lorber, Repas, Urata, Kolar, Brnic, Jakupovic.

Karşılaşmadan önemli dakikalar | Fenerbahçe 3-1 Maribor

90 + 3' GOL | Dusan Tadic penatı vuruşundan farkı ikiye çıkaran golü kaydediyor.

87' Hızlı gelişen Maribor atağında Zinic topu içeri çevirdi. Peres'den kritik bir müdahale geldi.

84' Fenerbahçe'de sakatlanan İrfan Can oyundan çıktı, Kent girdi.

79' İrfan Can'ın sağ çaprazdan vuruşu kaleci Jug'da kaldı.

78' Crespo'nun ceza sahasına havalandırdığı topa Batshuayi vurdu ama kaleci gole izin vermedi.

72' GOL | Maribor'da Strajnar durumu 2-1'e getiren golü kaydetti.

67' Fenerbahçe'de Zajc ve Dzeko'nun yerine Crespo ile Batshuayi girdi.

63' Szymanski'nin soldan arka direğe iyi çevirdiği topa İrfan Can dokundu ve topu ağlara gönderdi.

62' GOL | İrfan Can Kahveci Fenerbahçe'nin ikinci golünü kaydediyor.

59' Soldan kazanılan köşe vuruşunu Szymanski ortaladı. Kale önünde çok iyi yükselen Becao kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

58' GOL | Kadıköy'de Rodrigo Becao'nun golü Fenerbahçe'yi öne geçiriyor.

55' Szymanski'nin yerden sert ortasına İrfan Can vuramadı. Korner.

49' Dusan Tadic'in ortasında Dzeko kafayı vurdu ama az farkla top dışarı çıktı.

45' Fenerbahçe'de Szymanski oyuna girdi, King çıktı.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

43' Maribor'da Urata, Dzeko'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

41' Ferdi'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruş üstten auta gitti.

40' Dusan Tadic'in kullandığı köşe vuruşunu Maribor savunması uzaklaştırdı. Dönen topu İsmail, uygun durumdaki Zajc'a verdi. Onun vuruşu yandan dışarı gitti.

35' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Tadic'in ortasına Dzeko kafayı vurdu. Top kaleci Azbe Jug'da kaldı.

34' İrfan Can'ın pasında son çizgiye inen Dzeko, yerden içeriye sert çevirdi. Savunma topu kornere çeldi.

29' Joshua King'in ceza sahası dışından yaptığı sert vuruş üstten auta gitti.

24' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında İrfan Can, Dzeko'yu düşündü ama top hızlı, aut.

11' Paslaşarak kullanılan serbest vuruş Tadic'ten döndü.

10' Fenerbahçe'de Marko Kolar'a faul yapan Peres, sarı kart gördü.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.