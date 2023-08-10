Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den tepkilere yanıt!

Yayınlanma: 10.08.2023 - 23:54

Güncelleme: 10.08.2023 - 23:54

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Maribor karşısında alınan 3-1'lik galibiyet sonrası konuştu.

Maç sırasında kendisine yapılan protestolara cevap veren milli futbolcu, "Şunu söylemek istiyorum, geçen sezon da böyle bir konuşma yapmıştım, daha sezon başındayız. Çubukluyu kim terletirse terletsin, maç bitmeden protesto olmaması gerekiyor. Hiç merak etmesinler, ben bana güvenenleri biliyorum. İsmail Hoca'yla iyi bir hava yakaladık. İnşallah sezon sonunda taraftarımızın hasret kaldığı başarıya ulaşacağız" dedi.

"İSTATİSTİKLER BENİM UMURUMDA DEĞİL"



İrfan Can, ayrıca, "Çok önemli değil, takım kazansın yeter benim için. İstatistikler benim umurumda değil. Sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu önemli benim için" sözlerini sarf etti.