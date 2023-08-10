Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den tepkilere yanıt!

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Maribor karşısında aldıkları 3-1'lik galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu taraftarın protestosuna ilişkin, "Şunu söylemek istiyorum, geçen sezon da böyle bir konuşma yapmıştım, daha sezon başındayız. Çubukluyu kim terletirse terletsin, maç bitmeden protesto olmaması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.08.2023 - 23:54
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci'den tepkilere yanıt!
Abone Ol google-news

Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Kahveci, Maribor karşısında alınan 3-1'lik galibiyet sonrası konuştu.

Maç sırasında kendisine yapılan protestolara cevap veren milli futbolcu, "Şunu söylemek istiyorum, geçen sezon da böyle bir konuşma yapmıştım, daha sezon başındayız. Çubukluyu kim terletirse terletsin, maç bitmeden protesto olmaması gerekiyor. Hiç merak etmesinler, ben bana güvenenleri biliyorum. İsmail Hoca'yla iyi bir hava yakaladık. İnşallah sezon sonunda taraftarımızın hasret kaldığı başarıya ulaşacağız" dedi.

"İSTATİSTİKLER BENİM UMURUMDA DEĞİL"

İrfan Can, ayrıca, "Çok önemli değil, takım kazansın yeter benim için. İstatistikler benim umurumda değil. Sadece Fenerbahçe'nin şampiyonluğu önemli benim için" sözlerini sarf etti.


irfan can kahveci fenerbahçe maribor uefa avrupa konferans ligi

İlgili Haberler

Fenerbahçe ikinci yarı açıldı: Fenerbahçe 3-1 Maribor

Fenerbahçe ikinci yarı açıldı: Fenerbahçe 3-1 Maribor
Son Dakika: PFDK'den Fenerbahçe için 5 yıldızlı forma kararı

Son Dakika: PFDK'den Fenerbahçe için 5 yıldızlı forma kararı
Fabrizio Romano'dan büyük iddia! Fenerbahçe Fred'e teklif yaptı...

Fabrizio Romano'dan büyük iddia! Fenerbahçe Fred'e teklif yaptı...

En Çok Okunan Haberler