Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki çatlaklar dikkat çekmişti: Yetkililerden 'güvenli' açıklaması

TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'un maçlarını oynadığı Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda bulunan çatlaklar endişe yaratmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri stadın güvenli olduğunu belirtti.

Cemil Ciğerim
Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 11:52
Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki çatlaklar dikkat çekmişti: Yetkililerden 'güvenli' açıklaması
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Samsunspor’un maçlarını oynadığı Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nun basın tribününde depremden sonra oluştuğu düşünülen duvardaki çatlak ile zemin yarılması tedirgin ederken Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri konuyla ilgili açıklama yaptı.

 

Açıklamada şu ifadeler öne çıktı:

- Türkiye’de son yıllarda yapılan büyük stadyumlar son teknoloji ve yönetmeliklere göre projelendirildi ve imal edildi. 

- TFF tarafından her yıl Stadyum Güvenlik Sertifikası istenir. Stadyumu kullanacak kulüpler bu sertifikayı alamaması halinde maçların o statta oynanmasına izin verilmez.

- Samsun 19 Mayıs Stadyumu da bu sertifika kriterlerinden başarıyla geçmiş ve imza altına alınmıştır.


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