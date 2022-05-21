Yeni Bernabeu'da Final Four heyecanı!

Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, Real Madrid'in yenilenen Santiago Bernabeu Stadı'nda Final Four oynanma fikrine sıcak baktıklarını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 00:00
Yeni Bernabeu'da Final Four heyecanı!
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Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonu olan Euroleague'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Marca'da yer alan habere göre, yenilenen Santiago Bernabeu Stadı'nda Final Four'un oynanabileceği belirtildi.

Haberde, yenilenen Real Madrid mabedinin farklı etkinliklere ev sahipliği yapacağı konuşulurken, basketbol ve tenis başta olmak üzere birçok organizasyona ev sahipliği yapacağı ifade edildi.

Daha önce açıklamalarda bulunan Euroleague CEO'su Jordi Bertomeu, bu fikre sıcak baktıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Geçmişte çok değerli bir yeri var. Yeniden inşası ile birlikte Final Four'a ev sahipliği yapabilir."

THY EuroLeague 2022 Final Four finalinde Olympiakos'u mağlup eden Anadolu Efes ile Barcelona'yı saf dışı bırakan Real Madrid cumartesi günü karşı karşıya gelecek.


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