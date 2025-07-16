Yeni hocasından Edin Dzeko itirafı: 'Ibrahimovic'in geleceği kesin değilken...'

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anlaşmaya varan Edin Dzeko için yeni teknik direktörü övgü dolu sözler kullandı ve transfer itirafında bulundu.
"MİLAN'A İSTEMİŞTİM"
Fiorentina Teknik Direktörü Stefano Pioli, Bosna Hersekli yıldız golcü hakkında konuştu. Deneyimli teknik direktör, yıldız golcü için transfer itirafında bulunurken şu ifadeleri kullandı:
"Ibrahimovic'in kalıp kalmayacağı kesin değilken Dzeko'yu Milan'a istiyordum. O, takımın seviyesini yükselten bir oyuncu."