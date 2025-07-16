Cumhuriyet Gazetesi Logo
Yeni hocasından Edin Dzeko itirafı: 'Ibrahimovic'in geleceği kesin değilken...'

Yeni hocasından Edin Dzeko itirafı: 'Ibrahimovic'in geleceği kesin değilken...'

16.07.2025 16:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Yeni hocasından Edin Dzeko itirafı: 'Ibrahimovic'in geleceği kesin değilken...'

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekibi Fiorentina'nın teknik direktörü Stefano Pioli, Bosna Hersekli oyuncu Edin Dzeko hakkında açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Serie A ekiplerinden Fiorentina ile anlaşmaya varan Edin Dzeko için yeni teknik direktörü övgü dolu sözler kullandı ve transfer itirafında bulundu.

"MİLAN'A İSTEMİŞTİM"

Fiorentina Teknik Direktörü Stefano Pioli, Bosna Hersekli yıldız golcü hakkında konuştu. Deneyimli teknik direktör, yıldız golcü için transfer itirafında bulunurken şu ifadeleri kullandı:

"Ibrahimovic'in kalıp kalmayacağı kesin değilken Dzeko'yu Milan'a istiyordum. O, takımın seviyesini yükselten bir oyuncu."

İlgili Konular: #Fiorentina #Stefano Pioli #Edin Dzeko

İlgili Haberler

Eski Fenerbahçeli Joshua King'in yeni adresi belli oldu!
Eski Fenerbahçeli Joshua King'in yeni adresi belli oldu! Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 33 yaşındaki Norveçli oyuncu Joshua King'in Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Khaleej'e transfer olduğu kaydedildi.
Fenerbahçe'de Milan Skriniar gelişmesi!
Fenerbahçe'de Milan Skriniar gelişmesi! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin geçen sezon kiraladığı 30 yaşındaki Slovak oyuncu Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı kaydedildi.
Archie Brown'dan ilk sözler: Neden Fenerbahçe'yi seçtiğini açıkladı!
Archie Brown'dan ilk sözler: Neden Fenerbahçe'yi seçtiğini açıkladı! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin yeni transferi 23 yaşındaki İngiliz oyuncu Archie Brown, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.