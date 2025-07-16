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Eski Fenerbahçeli Joshua King'in yeni adresi belli oldu!

Eski Fenerbahçeli Joshua King'in yeni adresi belli oldu!

16.07.2025 09:32:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Eski Fenerbahçeli Joshua King'in yeni adresi belli oldu!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen 33 yaşındaki Norveçli oyuncu Joshua King'in Suudi Arabistan Pro Lig ekibi Al Khaleej'e transfer olduğu kaydedildi.

Ligue 1 ekibi Toulouse'tan ayrıldıktan sonra bonservisini elinde bulunduran Joshua King'in yeni takımı belli oldu

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Toulouse futbolcusu Joshua King, Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al Khaleej'e transfer oldu. 

ANTALYASPOR İLE ANILIYORDU

33 yaşındaki Joshua King, bu transfer döneminde kanat arayışlarında olan Süper Lig ekibi Antalyaspor'un da gündemine gelmişti.

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Kariyerinde Manchester United, Everton, Bournemouth, Watford ve Fenerbahçe gibi takımlarda forma giyen Norveçli futbolcu Süper Lig'de Fenerbahçe formasıyla 32 maçta süre alıp 6 gol kaydetmişti.

30 MAÇTA 10 GOLE KATKI

Toulouse formasıyla geçen sezonda 30 maça çıkan Norveçli futbolcu bu maçlarda 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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