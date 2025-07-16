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Fenerbahçe'de Milan Skriniar gelişmesi!

Fenerbahçe'de Milan Skriniar gelişmesi!

16.07.2025 16:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe'de Milan Skriniar gelişmesi!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin geçen sezon kiraladığı 30 yaşındaki Slovak oyuncu Milan Skriniar'ı kadrosuna katmak için anlaşmaya vardığı kaydedildi.

Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ı kadroda tutmaya hazırlanıyor.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferini resmiyete dökmek için Paris Saint-Germain ile görüşmelerine devam ediyor. İki kulüp arasında ödeme planı görüşülüyor.

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında 23 maçta süre bulan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.

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