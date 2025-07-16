Fenerbahçe'de Milan Skriniar gelişmesi!

Fenerbahçe, geçen sezonun ikinci yarısında Paris Saint-Germain'den kiraladığı Milan Skriniar'ı kadroda tutmaya hazırlanıyor.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcu ile sözleşme şartlarında anlaşma sağladı.
GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferini resmiyete dökmek için Paris Saint-Germain ile görüşmelerine devam ediyor. İki kulüp arasında ödeme planı görüşülüyor.
Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında 23 maçta süre bulan Skriniar, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.