Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11 ne?
Süper Lig'in 38. haftasında Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma saat 19:00'da başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.
Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçını beIN Sports canlı yayımlayacak.
Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı son 13 karşılaşmada mağlubiyet yaşamazken, söz konusu sürede 10 galibiyet ve 3 beraberlikle 33 puan topladı.
Son hafta öncesinde 70 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, 67 puanlı İttifak Holding Konyaspor'un 3 puan önünde yer alıyor.
EKSİKLER
Yeni Malatyaspor'da Nuri Fatih Aydın sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de sarı kart cezalı Bright Osayi-Samuel'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae, Arda Güler, Nazım Sangare ve Berisha karşılaşmada forma giyemeyecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ HESAPLARI
Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, puan ya da puanlar alarak hem ligi ikinci sırada bitirmeyi hem de yenilmezlik serisiyle sezonu tamamlamayı planlıyor.
Fenerbahçe ve Konyaspor arasındaki ikili averajda eşitlik söz konusuyken, genel averajda sarı-lacivertlilerin 9 gol üstünlüğü bulunuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Yeni Malatyaspor: Eyüp, Barış, Awuku, Campi, Hafez, Atakan, Musa, Umut, Haqi, Miraç, Mustafa
Fenerbahçe: Altay, Ferdi, Tisserand, Serdar Aziz, Szalai, Gustavo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun
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