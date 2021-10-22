Yeni Malatyaspor, Sumudica ile 2'de 2 yaptı

22 Ekim 2021 Cuma, 22:06

Süper Lig'in 10'uncu haftasının açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti.

Yeni Malatyaspor, ligin 9.haftasında da deplasmanda Adanda Demirspor'u 2-0 ile mağlup etmişti. Böylece takımın başına yeni gelen teknik direktör Marius Sumudica, Yeni Malatyaspor ile 2'de 2 yaptı.

Bu maçın ardından Yeni Malatyaspor 12 puana yükselirken, Altay ise art arda 3.yenilgisini almış oldu.

MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

15’inci dakikada Yeni Malatyaspor tehlikeli geldi. Ani gelişen atakta Chouiar’ın pasıyla hareketlenen Tetteh, ceza sahası içerisine girmeden sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, kaleci Lis meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

19’uncu dakikada Hafez’in sol kanattan yaptığı ortaya Tetteh’in penaltı noktası üzerinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

45’inci dakikada Hafez’in kullandığı köşe vuruşunda iyi yükselen Wallace’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

53’üncü dakikada Chouiar’ın kullandığı köşe vuruşunda Wallace’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Lis yatarak köşeden çıkardı.

57'nci dakikada Yeni Malatyaspor öne geçti. Ani gelişen atakta sağ kanattan topla hareketlenen Mustafa'nın ceza sahası içerisine yerden çıkardığı topa altıpasa yakın bir noktada tek vuruş yapan Tetteh, takımını öne geçirdi: 1-0.

66'ncı dakikada Yeni Malatyaspor penaltı kazandı. Mustafa'nın sağ kanattan ceza sahası içerisine yolladığı topu savunma uzaklaştıramadı. Dönen topu önünde bulan Aabid'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Ceyhun'un eline çarptı ve hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi.

68'inci dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Adem, meşin yuvarlağı köşeden filelerle buluşturdu: 2-0.

75'inci dakikada Erhan'ın pasıyla topla buluşan Bamba'nın vuruşu savunmadan döndü. Ceza sahası dışında topla buluşan Pinares'in bekletmeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

82'nci dakikada Altay penaltı kazandı. Cebrail'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Bamba, ceza sahası içerisine girer girmez Hafez'in müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi.

84'üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Bamba, top ve kaleciyi farklı köşelere yollayarak farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Yeni Malatyaspor, sahadan 2-1 galip ayrıldı.



