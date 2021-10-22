İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'de antrenmanlara başladı
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı. İrfan Can Kahveci de bugün takımla birlikte çalıştı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasında 24 Ekim Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle bireysel idmanlara çıkan İrfan Can Kahveci de bugün takımla birlikte çalıştı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Royal Antwerp maçına ilk 11'de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer oyuncuların ise idmana ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladığı ifade edildi. İki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla süren antrenmanın, dar alanda oynanan çift kale maçın devamında yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.
Serdar Aziz'in takımdan ayrı özel program dahilinde çalıştığı aktarıldı.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarına yarın devam edecek.
Video Haberler
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
- Antalya'da elektrikli scooterla tehlikeli yolculuk
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
En Çok Okunan Haberler
- Röportajda 'telefonunu göster' deyince...
- Akaryakıtta zam dalgası başlıyor
- ABD'den kritik Halkbank kararı
- Boşaltılan köyde 10 yıldır tek başına yaşıyor
- Ünlü oyuncu Kemal Kuruçay yaşamını yitirdi
- Rıza Sarraf bulundu: İşte yeni ismi ve yeni işi
- Kavala'dan Erdoğan'a yanıt geldi
- Dolar/TL tahmini için sert güncelleme
- Gri liste kararı sonrası dolar fırladı
- Dizide 10 saniye göründü, hayatı değişti