Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile yolların ayrıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
04 Ekim 2022 Salı, 16:36
Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz Cihat Arslan hocamızla sözleşmemizi karşılıklı olarak sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


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