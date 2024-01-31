Yeni projeler ortaya çıkıyor: TFF'den VAR kayıtları kararı!

Yayınlanma: 31.01.2024 - 10:04

Güncelleme: 31.01.2024 - 10:04

Türkiye Futbol Federasyonu yeni projelerini hayata geçirmek üzere yoğun mesai içerisinde. Atılması planlanan yeni adımlarla ilgili tanıtımlar da sürüyor.

Federasyon, önemli bir yatırım sonucunda hayata geçirdiği Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’nin ardından hakem tartışmalarının önüne geçmeyi amaçlayan önemli adımlar için de kolları sıvamış durumda.

VAR KAYITLARI YAYINLANACAK

Bunların başında ise VAR Kayıtları geliyor. Her tartışmalı kararın ardından gündeme getirilen VAR Kayıtları’nın yayınlanmasıyla ilgili testler sürüyor. IFAB, VAR konuşmalarının eğitim amaçlı yayınına izin veriyor.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Hakemlerimiz de VAR konuşmalarının açıklanmasını istiyor. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. VAR incelemesinin yapıldığı pozisyonlardaki konuşmaların açıklanması gündemimizde. Amacımız futbolda daha adil ve şeffaf bir yönetim oluşturmak" diye konuştu.

HAKEMLERE YABANCI GÖZLEMCİ



İspanya Futbol Federasyonu, La Liga’da kayıtları günün maçları bittikten sonra yayımlıyor. Bu kapsamda Türkiye’de de benzer bir organizasyon için çalışma sözkonusu. Kısa süre içerisinde Süper Lig’de de kayıtların yayımlanması planlanıyor.

26. Haftadan itibaren uygulanacak yeni bir gözlemci organizasyonu için hazırlıklar tamamlanmak üzere. Artık yabancı gözlemciler hakemlerin notlarında büyük pay sahibi olacak.

ETKİSİ YÜZDE ELLİ OLACAK

Planlama doğrultusunda; 10 kişiden oluşan UEFA’nın üst düzey yabancı gözlemcilerinin hakem notuna etkileri yüzde 50 olacak. Statta görevlendirilecek olan gözlemcinin hakem puanına etkisi yüzde 30’la sınırlandırılacak. Kalan yüzde 20’lik bölümde ise anket devreye girecek.

VAR hakemleri ve maç hakemlerinden oluşan 119 kişinin anketiyle verilecek notun toplam nota etkisi de yüzde 20 sayılacak. Mevcut durumda maça giden gözlemcinin yüzde 35’lik, TV gözlemcisinin yüzde 35, anketin ise yüzde 30’luk bir etkisi sözkonusuydu.

E-BİLET SİSTEMİ

TFF’nin ana gündem maddelerinden bir tanesi de elektronik biletler. Bu konuda Kulüpler Birliği’nin bazı talepleri olmuştu. Yasal zorunluluk olan e-bilet sistemi devam edecek. Ancak yeni ihale hazırlığı sürüyor ve bu konuda da detaylı çalışmalar yapılıyor. Hazırlanan yeni modelde Kulüpler Birliği ile birlikte yapılan çalışmalar belirleyici olacak.