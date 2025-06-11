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Leroy Sane, Galatasaray için yola çıktı İstanbul'a geliyor!

Leroy Sane, Galatasaray için yola çıktı İstanbul'a geliyor!

11.06.2025 22:34:00
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sporx
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Leroy Sane, Galatasaray için yola çıktı İstanbul'a geliyor!

Galatasaray, transferde sona geldiği dünyaca ünlü futbolcu Leroy Sane, İstanbul'a doğru yola çıktı.

Galatasaray, yeni sezon öncesi Bayern Münih'ten ayrılan Leroy Sane'nin transferinde mutlu sona ulaştı.

Sarı-Kırmızılılar'ın anlaşmaya vardığı Leroy Sane,menajer George Gardi ile birlikte İstanbul'a gelmek üzere yola çıktı.  Yıldız oyuncu sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Athletic'te yer alan habere göre de Galatasaray, Leroy Sane ile 3 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Haberde Sane ile yıllık net 15 milyon euroya kadar çıkan bir ücret konusunda anlaşıldığı vurgulandı.

Öte yandan Foot Mercato ise Galatasaray'ın Leroy Sane ile yıllığı 11 milyon eurodan 3 senelik anlaşma sağladığını belirtti.

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