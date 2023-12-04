Yeni sözleşme imzalamak istiyor: Ferrari'den Charles Leclerc'e rekor teklif!
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın İtalyan takımı Ferrari'nin Monakolu pilot Charles Leclerc'e yıllık 50 milyon Avro'luk sözleşme önerdiği ileri sürüldü.
Formula 1'de sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak Red Bull dominasyonunun kurbanı olan Ferrari, gelecek sezonlarda iddialı olmak adımlarını hızlandırdı.
İtalya merkezli Corriere Dello Sport'un haberine Ferrari, Monakolu pilotu Charles Leclerc ile sözleşme uzatmak için harekete geçti ve görüşmelerde son düzlüğe çıkıldı.
SENELİK 50 MİLYON AVRO
Haberde, Ferrari'nin kontratı 2024 yılında sona erecek Charles Leclerc ile 2029 yılına kadar geçerli bir sözleşme imzalamak istediği 26 yaşındaki pilotun bu teklifi kabul ettiği takdirde senelik 50 milyon Avro net ücret kazanacağı belirtildi.
Charles Leclerc bu sözleşmeyi imzaladığı takdirde pilotlar arasında en yüksek ücret alanlardan biri olacak ve aynı zamanda bir takımla en uzun sözleşmeye sahip sürücü konumuna gelecek.
Ayrıca Ferrari, İspanyol sürücüsü Carlos Sainz Jr. ile de sözleşme için anlaşmaya vardığı ve yeni sözleşmenin 2026'ya kadar olacağı iddia edildi.
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