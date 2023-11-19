Son turda podyum değişti... F1 Las Vegas GP'de kazanan Max Verstappen!
Hollandalı pilot Max Verstappen, Las Vegas'ta koşulan Formula 1 sezonunun 21. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.
Formula 1'de sezonun 21. yarışı olan Las Vegas GP'de kazanan, Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.
Ferrari pilotu Charles Leclerc son turda ikinci sırayı alırken, Red Bull'dan Sergio Perez damalı bayrağı üçüncü olarak geçti.
AYRINTILAR GELİYOR...
En Çok Okunan Haberler
-
- Ersan Şen katılacağı partiyi açıkladı
- Yavaş'ın en yakın rakibi çok 'tanıdık'
- Pazar kabusu yolda!
- 'İspat ederlerse politikayı bırakıyorum!'
- Son gün 30 Kasım: Cezası büyük
- 'Sedat Peker, Türkiye'ye dönüyor' iddiası
- Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' çıkışı
- Atilla Taş'tan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler!
- 'Ucube daha geriye gidecek'
- Zafer Partisi'nden iki ilde aday çıkarmama kararı