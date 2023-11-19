Son turda podyum değişti... F1 Las Vegas GP'de kazanan Max Verstappen!

Hollandalı pilot Max Verstappen, Las Vegas'ta koşulan Formula 1 sezonunun 21. yarışında damalı bayrağı ilk gören isim oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2023 - 10:48
Son turda podyum değişti... F1 Las Vegas GP'de kazanan Max Verstappen!
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Formula 1'de sezonun 21. yarışı olan Las Vegas GP'de kazanan, Red Bull pilotu Max Verstappen oldu.

Ferrari pilotu Charles Leclerc son turda ikinci sırayı alırken, Red Bull'dan Sergio Perez damalı bayrağı üçüncü olarak geçti.

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Max Verstappen formula 1 Las Vegas

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