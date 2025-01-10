Yeni sözleşme teklif edilmişti: Muslera'dan Galatasaray kararı!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Fernando Muslera'nın yeni sözleşme teklifine olumsuz dönüş yaptığı iddia edildi.

Yeni sözleşme teklif edilmişti: Muslera'dan Galatasaray kararı!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.01.2025 - 16:22

Galatasaray'da kaptan Muslera'nın geleceği ile ilgili vereceği karar bekleniyordu.

Galatasaray sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Muslera'ya yeni sözleşme talebini iletmişti.

MUSLERA'DAN GALATASARAY KARARI

TRT Spor'da yer alan habere göre, 38 yaşındaki kaleci bu teklife olumsuz dönüş yaptı.

Muslera sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılarak ülkesine dönmek istediğini yönetime bildirdi.

Muslera, Galatasaray kariyerinde toplam 531 maça çıktı.

Tecrübeli kaleci bu karşılaşmalarda 571 gol yerken, 187 kez de kalesini gole kapadı. Muslera'nın Galatasaray kariyerinde bir de golü bulunuyor.


Etiketler: #fernando muslera #galatasaray #Sözleşme

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